Англия

Менеджер дал свой прогноз на остаток сезона.

Главный тренер Вест Бромвича Сэм Аллардайс заявил, что клуб должен приобрести новых игроков, чтобы сохранить прописку в элите.

"Нам нужно найти лучших игроков, чем у нас, и посмотреть, доступны ли они для трансфера или аренды".

"Команде нужно усиление, и если я когда-либо спасал клуб с подобного места в турнирной таблице, а я спасал, то это потому, что у нас была возможность привлечь игрока в январе", — цитирует Аллардайса Goal.

Напомним, в последнем матче АПЛ "дрозды" на своем поле разгромно проиграли Арсеналу (0:4).