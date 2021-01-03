Футболист может попасть под санкции внутри клуба.
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03 января 2021, 14:23
Руководство Манчестер Сити намерено наказать защитника Бенжамена Менди за то, что тот нарушил карантинные правила, сообщает журналист Сэм Ли.
По данным источника, французский футболист устроил вечеринку у себя дома на Новый год, тем самым игрок может получить санкции внутри клуба.
Известно, что Менди долгое время был вне состава команды из-за многочисленных травм. Отмечается, что теперь игрок может быть лишен игровой практики из-за нарушения правил.
Ранее сообщалось, что защитник Сити Эрик Гарсия покинет клуб и перейдет в Барселону.