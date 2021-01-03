Англия

Футболист может попасть под санкции внутри клуба.

Руководство Манчестер Сити намерено наказать защитника Бенжамена Менди за то, что тот нарушил карантинные правила, сообщает журналист Сэм Ли.

По данным источника, французский футболист устроил вечеринку у себя дома на Новый год, тем самым игрок может получить санкции внутри клуба.

Известно, что Менди долгое время был вне состава команды из-за многочисленных травм. Отмечается, что теперь игрок может быть лишен игровой практики из-за нарушения правил.

Ранее сообщалось, что защитник Сити Эрик Гарсия покинет клуб и перейдет в Барселону.