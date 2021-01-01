Испания

Стороны согласовали условия пятилетнего контракта.

Центральный защитник Эрик Гарсия принял решение не продлевать контракт с Манчестер Сити, отдав предпочтение своему возвращению в Барселону, воспитанником которой он является. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "сине-гранатовых" согласовало с 19-летним испанцем условия будущего пятилетнего соглашения. Ожидается, что молодой футболист вернется на Камп Ноу следующим летом на правах свободного агента.

Тем не менее, отмечается, что Барселона может попытаться заполучить Эрика Гарсию уже в зимнее трансферное окно. Летом прошлого года каталонцы предлагали за своего воспитанника 10 миллионов евро, однако получили от Манчестер Сити отказ.

В текущем сезоне Эрик Гарсия провел в футболке "горожан" семь поединков во всех турнирах, в которых заработал одну желтую карточку. Напомним, в октябре главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола подтвердил, что молодой центрбек хочет присоединиться к Барселоне.

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