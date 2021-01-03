Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский Челси и Манчестер Сити.

В центральном поединке футбольного уик-энда лондонский Челси на своем поле будет принимать Манчестер Сити в борьбе за как можно более лучшие места в верхней части турнирной таблицы.

Фрэнк Лампарда, после потери очков в матче против Астон Виллы (1:1), полностью поменял центр обороны своей команды, а также выпустил в центральную линию Матео Ковачича, а атаку усилил возвращением Вернера и Зийеха.

Манчестер Сити уступил в неравной схватке с коронавирусом COVID-19 в конце прошлого года, поэтому состав от Хосепа Гвардиолы получился наиболее сильным, из имеющихся футболистов в обойме. К счастью для украинского болельщика, Александр Зинченко получил место на позиции левого защитника, в то время как Стерлинг возглавил атаку, а Фил Фоден занял место на левом фланге полузащитного звена.

Челси: Менди — Аспиликуэта, Зума, Силва, Чилвелл — Ковачич, Канте, Маунт — Зийех, Вернер, Пулишич.

Запасные: Аррисабалага, Рюдигер, Эмерсон, Жоржиньо, Гилмор, Хаверц, Абрахам, Жиру, Хадсон-Одои.



Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Гюндоган, Родри — Силва, Де Брюйне, Фоден — Стерлинг.