Англия

Аргентинского полузащитника не спасло раскаяние в содеянном.

Аргентинский нападающий Эрик Ламела был исключен из заявки лондонского Тоттенхэма на полуфинальный поединок Кубка Английской лиги против Брентфорда из-за дисциплинарных санкций со стороны клуба.

Правый вингер был в числе трех футболистов "шпор", которые, вместе с футболистами Вест Хэма, решили провести рождественскую вечеринку, нарушив при этом ограничения массовых собраний четвертого уровня безопасности, установленного в столице Великобритании.

Фотографии, на которых был запечатлен Ламела, Серхио Регилон и Джованни Ло Чельсо, а также игрок "молотобойцев" Мануэль Лансини, попали в сеть перед игрой "шпор" против Лидса (3:0).

В результате, Эрик был исключен из заявки на игру без объяснения причин, испанский защитник остался на скамейке запасных, а полузащитник и так пропускал поединок по причине травмы подколенного сухожилия.

Наставник Тоттенхэма Жозе Моуриньо выразил разочарование поведением своих подопечных: "Каждый клуб делает все возможное для того, чтобы его игроки были в безопасности, но есть моменты в личной жизни, которые вы не можете контролировать".

Португальский специалист также прокомментировал ситуацию с отсутствием Ламелы в заявке на предстоящую игру: "Не мне говорить вам причины такого решения. Эрик играть не будет".

Сам футболист опубликовал свои извинения сразу после публикации фотографий: "Я хочу извиниться за решение, которое я принял на Рождество, о чем я глубоко сожалею. Поразмыслив, я понимаю серьезность ошибки в своих действиях и их влияние на других.

Я искренне благодарен всем, кто прилагает все усилия для того, чтобы держать нас в безопасности. Мне стыдно, ведь я подвел всех", — написал на своей странице в соцсетях игрок, но данное обращение, как видим, не помогло.

Матч полуфинала Кубка Английской лиги между Тоттенхэмом и Брентфордом пройдет во вторник, 5 января.