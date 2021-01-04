Англия

Тренер рассказал о перспективах француза.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказал свое мнение о будущем нападающего Александра Ляказетта.

"Мы не говорили ни о чем, связанном с его контрактом. Я в восторге от того, как он выступил, потому что он забивает, имеет отличную форму и энергию на данный момент, поэтому ему нужно продолжать это делать.

Мы поговорим летом и тогда примем решение о его будущем", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист прокомментировал турнирное положение Арсенала в таблице после трех побед кряду.