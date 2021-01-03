Англия

"Канониры" на данный момент занимают 11-е место.

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета прокомментировал разгромную победу над Вест Бромвичем в АПЛ (0:4).

"У нас была тяжелая неделя, три игры за семь дней, и нам удалось их выиграть, и все выглядит намного лучше. Это были сложные матчи, но команда выглядела хорошо с самого начала.

После результатов, которые у нас были раньше, мы должны были сразу же приступить к делу. Теперь нам вернули некоторую дисциплину. Мы выглядим более креативно в последней трети, да и солидно позади. Таблица теперь выглядит совершенно иначе".

"Надеюсь, погода позволит нам вернуться. В условиях снегопада было не очень комфортно играть. Мы были обеспокоены тем, как все выглядело за час до начала игры. Я думаю, что судья сделал правильный выбор и начал матч, потому что погода улучшилась, и они смогли очистить поле", — цитирует Артету ВВС.

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