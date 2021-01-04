Англия

Экс-футболист до этого провел 20 лет в системе "Красных дьяволов".

Официальный сайт Манчестер Юнайтед опубликовал информацию о вхождении Даррена Флетчера в состав тренерского штаба основной команды.

Знаковый для "Красных дьяволов" экс-футболист в бытности профессионального игрока провел за "взрослую" команду 342 поединка, оформив 24 забитых мяча и отдав 29 голевых передач. В общей сложности, Даррен посвятил 20 лет своей жизни непосредственному участию в системе Манчестер Юнайтед, из которого ушел в 2015-м году, оформив трансфер в Вест Бромвич.

Предыдущим местом работы Флетчера был пост наставника юношеского состава Юнайтед среди юношей возрастом до 16 лет, после чего он получил повышение до статуса одного из помощников главного тренера основной команды.

Оле-Гуннар Солскьяер позитивно воспринял данное назначение: "У Даррена есть ДНК Юнайтед, и он точно знает, что нужно, чтобы стать одним из игроков этого клуба. Он находится в начале своей тренерской карьеры, и его опыт, как на поле, так и за его пределами, а также его победоносный настрой, целеустремленность и упорный труд станут отличным дополнением к нашему коллективу".

Сам Даррен в интервью после назначения выразил стремление поскорее начать работать вместе с Оле-Гуннаром Солскьяером: "Я очень рад вернуться в клуб в качестве тренера первой команды. Сейчас идет очень захватывающий период для нас, и я с нетерпением жду следующих шагов в моей тренерской карьере, которые мы будем делать вместе с Оле и его командой".

Как качестве футболиста, Флетчер вместе с Юнайтед выиграл пять титулов Премьер-лиги, один Кубок Англии, два Кубка Лиги, Лигу чемпионов УЕФА и Клубный чемпионат мира ФИФА, а также провел 80 матчей в карьере за сборную Шотландии.

Даррена Флетчера можно будет увидеть в технической зоне "Красных дьяволов" уже в ближайшем домашнем матче команды в рамках Кубка Английской лиги, который состоится 6 января.