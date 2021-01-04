Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 17-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Саутгемптон и Ливерпуль.

В выносном поединке семнадцатого тура Саутгемптон на своем поле будет стараться дать бой действующему чемпиону страны.

Наставник "святых" Ральф Хазенхюттль сделал три замены в основном составе своей команды, по сравнению с предыдущей игрой против лондонского Вест Хэма (0:0). Коснулись они, в основном, линии полузащиты и атаки: Уолкотт перешел в пару к Ингзу, в то время как по флангам полузащиты разместились Дженепо и Армстронг, а Диалло занял место в Ромеу в центральной зоне. Также, на линию ворот вернулся Фрейзер Форстер.

От Юргена Клоппа мы увидели выход в центре обороны Джордана Хендерсона, а также атакующий треугольник в центре поля, вершиной которого станет Окслейд-Чемберлен.

Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Дженепо, Уорд-Праус, Диалло, Армстронг — Ингз, Уолкотт.

Запасные: Льюис, Валери, Вокинс, Рэмси, Чауке, Смолбоун, Телла, Лонг, Н'Лундулу.



Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Окслейд-Чемберлен, Тиаго — Салах, Фирмино, Мане