Англия

Football.ua анализирует, насколько полезным станет переезд Андрея Шевченко в лондонский Челси.

Известное издание Le10Sport заявило, что владелец лондонского Челси Роман Абрамович надумал менять главного тренера после череды неудач команды в Премьер-лиге. Одним из вариантов замены Фрэнка Лампарда называют главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко. Проанализируем детальнее, стоит ли лондонцам приглашать на этот пост Шевченко, и зачем тренеру менять сборную на "пенсионеров" перед началом Евро-2020.

Плюсы

Получить опыт работы в топ-клубе и шанс войти в когорту топ-тренеров

Для Шевченко, который никогда не работал на клубном уровне, получить такую должность в Челси — превосходный вариант. Сейчас, после хорошего временного отрезка в сборной Украины, Шевченко еще нельзя назвать топ-тренером. Но, если он все же возглавит Челси, тогда получит возможность проявить себя и войти в когорту лучших в своем деле.

Возможность работы в Лиге чемпионов

Как бы плохо Челси не выступал в АПЛ, в Лиге чемпионов они уверенно, с первого места, вышли из своей группы. В 1/8 финала лондонцам выпал мадридский Атлетико. Очень сложный соперник, но проходимый. Для Шевченко это может стать первым серьезным вызовом на новом посту, если он, конечно же, его получит.

Шевченко живет в Лондоне и обладает знанием английского языка

Когда специалист приходит в клуб, он обязать знать язык страны, в которой этот клуб выступает. У Шевченко с этим все в порядке. Он живет в Лондоне вместе с семьей уже на протяжении долгого времени и в совершенстве выучил английский язык.

Хороший имидж для Украины и возможность украинским футболистам переехать в Англию

Переход украинского тренера в заграничный клуб — всегда большой плюс для имиджа страны. А если украинец переедет в такой именитый клуб с богатой историей как Челси — это идеальный вариант. Да и для украинских футболистов, которые сейчас на слуху — возможность попробовать свои силы в Челси и других английских клубах. Уверены, что за рекомендациями к Шевченко начнут обращаться намного чаще, если он окажется в Англии.

Челси выиграет в финансовом плане

Зарплата Андрея Шевченко — не самая большая даже на уровне национальных сборных. Если Лампард на данный момент получает примерно 4,5 миллиона евро, и это без остальных членов тренерского штаба, то Шевченко и его команда специалистов готовы будут пойти и на меньшую сумму, однозначно. Среди всех возможных вариантов, с приглашением украинского коуча Челси очень выиграет в финансовом плане.

Минусы

У Шевченко нет опыта работы в клубной структуре

Самый главный минус заключается в отсутствии у Шевченко полного понимания того, как работает клубная структура. Он начал свою карьеру сразу же со сборной Украины, и до этого лишь проходил стажировку в клубах. Но этого недостаточно, чтобы сразу же принимать топ-клуб. Возможно, ему стоит поучиться, прежде чем сразу же идти на такой шаг, чтобы не попасть впросак.

Сложность работы в АПЛ

АПЛ — самая зрелищная лига, где собраны лучшие в своем деле. Пеп Гвардиола, Жозе Моуриньо, Юрген Клопп, Карло Анчелотти, Брендан Роджерс... Можно продолжать еще очень долго. Эти специалисты уже создали себе имя в клубном футболе, они знают, как переломить игру в нужный момент. Попросту у них есть тот опыт, которым пока не может похвастаться Шевченко.

Возможности на трансферном рынке сильно ограничены

Перед стартом сезона-2020/21 Челси очень сильно потратился, скупив множество молодых звезд за большие суммы. Не думаем, что после прихода Шевченко боссы "синих" готовы будут выложить круглую сумму на усиление состава, как это было в случае с Лампардом. А это означает одно — Шевченко будет вынужден строить команду из тех, кто уже есть, и не факт, что все игроки подойдут под его философию.

Плачевная ситуация в таблице АПЛ

В связи с последними результатами, "пенсионеры" расположились на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Дела идут плохо и этот факт стал толчком для руководства начать поиски нового тренера. Арсенал, который попал под шквал критики в текущем сезоне, отстает от Челси всего на три очка, и это о многом говорит. Челси нужен специалист, которые сумеет дать нужный толчок, возможно сменит философию игры команды. Идеальный ли Шевченко тренер под такие задачи? Далеко не факт.

Уход из сборной перед Евро-2020

Летом 2021 года состоится очень важный для сборной Украины турнир — Евро-2020. Шевченко — кузнец успеха национальной команды, благодаря ему и тренерскому штабу Украина и пробилась на чемпионат Европы. Если он уйдет прямо перед его стартом, многие этого не поймут. Для фанатов это будет сродни предательства, ведь новый коуч принесет в команду свою философию и видение игры, а перед большим турниром это последнее, что стоит делать. Да и рассматривать вариант с совмещением работы в сборной и в клубе не стоит. Челси не пойдет на такой шаг.

Богдан Бондаренко, Football.ua