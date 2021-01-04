Англия

Лондонский клуб занимается поиском нового тренера.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост тренера лондонского Челси. Об этом сообщает Le10Sport.

Как сообщает источник, после поражения от Манчестер Сити (1:3), Роман Абрамович начал раздумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца "синих", под руководством Лампарда клуб переживает кризис.

Один из вариантов замены нынешнего коуча — менеджер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.

Напомним, Шевченко выступал за "пенсионеров" в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.

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