Лондонский клуб занимается поиском нового тренера.
Андрей Шевченко, Getty Images
04 января 2021, 18:24
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост тренера лондонского Челси. Об этом сообщает Le10Sport.
Как сообщает источник, после поражения от Манчестер Сити (1:3), Роман Абрамович начал раздумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца "синих", под руководством Лампарда клуб переживает кризис.
Один из вариантов замены нынешнего коуча — менеджер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.
Напомним, Шевченко выступал за "пенсионеров" в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.
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