Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко является кандидатом на пост тренера лондонского Челси. Об этом сообщает Le10Sport.

Как сообщает источник, после поражения от Манчестер Сити (1:3), Роман Абрамович начал раздумывать вариант с увольнением Фрэнка Лампарда. По мнению владельца "синих", под руководством Лампарда клуб переживает кризис.

Один из вариантов замены нынешнего коуча — менеджер сборной Украины и бывший форвард лондонцев Андрей Шевченко. Вскоре руководство клуба должно выйти на украинского специалиста и обговорить с ним детали контракта.

Напомним, Шевченко выступал за "пенсионеров" в период с 2006 по 2009 год, проведя в футболке клуба 48 матчей, в которых девять раз поражал ворота соперников.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение AndroidПриложение iOS.