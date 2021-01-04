Англия

Коллектив Юргена Клоппа не может победить уже три матча кряду.

Гостевой поединок действующего чемпиона Англии в рамках семнадцатого тура Премьер-лиги против Саутгемптона был единственным, который составители расписания вынесли на понедельник. "Святые" принимать коллектив Юргена Клоппа утешаясь скромными надеждами на попадание в потенциальную зону еврокубков, однако списывать со счетов амбициозных подопечных Ральфа Хазенхюттля явно не стоило.

"Красные" достаточно уверенно вскарабкались на вершину турнирной таблицы национального первенства к середине декабря прошлого года, но два кряду ничейных результата серьезно ударили по их абсолютным позициям. При этом, Ливерпуль играл против явно не самых сильных из возможных оппонентов. Саутгемптон в последние недели 2020-го года показывал аналогичные результаты, вот только для него каждое добытое в равной борьбе очко имеет гораздо больший вес, чем для соперников по отчетной игре.

Ливерпуль в 2021-й год, скажем прямо, зашел не с той ноги. На первых минутах игры на Сент-Мэрис испанский полузащитник "красных" Тиаго Алькантара, не особо думая о последствиях, сбил в центре поля Армстронга. Как оказалось, не просто так Уорд-Праус так долго готовился к подаче дальнего штрафного — заброс в левый фланг на Ингза в его исполнении завершился эффектным перебросом мяча над Алиссоном. Шла всего-навсего 2 минута поединка.

У коллектива Клоппа большие проблемы с атакой. Не сказать, что этот тезис нельзя было извлечь из двух предыдущих матчей, но что действующий чемпион нанесет свой первый удар в створ ворот только на 75-й минуте — это уже перебор. Однообразие погубило Ливерпуль. Привычная фланговая игра без труда была нейтрализована за счет удачной позиционной работы центральной пары защитников соперников, а придумать "что-то эдакое" в этот вечер не смог ни один из футболистов "красных".

Уверенное выступление в персональной опеке со стороны Саутгемптона в центральной линии напрочь выключило настроенный на атаку треугольник полузащиты оппонентов. "Святые", казалось бы, ничего особенного не показывали по ходу всей встречи, но именно в этой привитой главным тренером немецкой прагматичности и скрывался ключ к итоговому успеху.

Игра была недостаточно яркой для того, чтобы заворожить внимание праздного болельщика в поздний вечер понедельника. Одно было интересно — сумеет ли оформить камбэк Ливерпуль, как это ему удавалось ранее? Оказалось, что отчетный вечер в графстве Хэмпшир пошел наперекор данной тенденции.

Ливерпуль проиграл, чуть не пропустив второй гол под занавес встречи, когда Алиссон зачем-то побежал к технической зоне перехватывать заброс на ход Валери. Защитник пробил под голкипером, но из пустых ворот мяч вынес Хендерсон. Слезы Хазенхюттля после финального свистка говорили о многом.

В следующем туре Саутгемптон сыграет гостевой поединок против Лестера, а Ливерпулю предстоит на своем поле принять принципиального соперника в лице Манчестер Юнайтед. В этот раз противостояние команд Клоппа и Солскьяера будет иметь особое турнирное значение.— Ливерпуль 1:0Ингз, 2.Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Дженепо (Телла, 32), Уорд-Праус, Диалло, Армстронг — Ингз, Уолкотт (Валери, 82).Алиссон — Александер-Арнольд (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 56), Тиаго — Салах, Фирмино, Мане.Предупреждения: Тиаго, Робертсон, Шакири.