Англия

"Шпоры" будут нуждаться в полузащитнике в случае продажи Деле Алли.

Тоттенхэм заинтересован в аренде хавбека Интера и экс-игрока "шпор" Кристиана Эриксена.

По информации The Guardian, в Тоттенхэме сомневаются, что смогут получить за футболиста ту сумму, на которую рассчитывает клуб. Единственный вариант, при котором Алли сможет покинуть Тоттенхэм, – это переход в команду полузащитника.

При этом отмечается, что сделку с Эриксеном будет сложно осуществить.

Срок действующего контракта Алли с Тоттенхэмом истекает в 2024 году.

В текущем сезоне 24-летний англичанин выходил на поле в 4 матчах АПЛ и проводил на поле в среднем 19 минут.

Ранее сообщалось, что Эриксен может оказаться в одном из мадридских клубов.