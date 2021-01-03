Италия

Датчанин близок уходу из Интера.

Руководство Интера намерено в зимнее трансферное окно предложить полузащитника Кристиана Эриксена мадридским Реалу и Атлетико, сообщает Marca.

По данным источника, испанские клубы вряд ли могут позволить себе приобрести датчанина из-за финансовых проблем, связанных с кризисом.

Известно, что Эриксен должен покинуть итальянцев в скором времени, так как это подтвердил и главный тренер команды, и спортивный директор клуба.

Ранее сообщалось, что полузащитник близок к переходу в ПСЖ, который возглавил экс-наставник Эриксена Маурисио Почеттино.