Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Саутгемптон — Ливерпуль, Getty Images
05 января 2021, 08:20
В поединке 17-го тура английской Премьер-лиги Саутгемптон принимал на своем поле Ливерпуль и добыл минимальную победу.
Главным героем встречи стал нападающий Данни Ингз, который забил единственный гол в этом матче и принес в актив "святых" три очка.
Смотрите видео голов и обзор матча Саутгемптон — Ливерпуль:
Саутгемптон — Ливерпуль 1:0
Гол: Ингз, 2.
Саутгемптон: Форстер — Уокер-Питерс, Беднарек, Стивенс, Бертранд — Дженепо (Телла, 32), Уорд-Праус, Диалло, Армстронг — Ингз, Уолкотт (Валери, 82).
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд (Милнер, 77), Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Вейналдум, Окслейд-Чемберлен (Шакири, 56), Тиаго — Салах, Фирмино, Мане.
Предупреждения: Тиаго, Робертсон, Шакири.