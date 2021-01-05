Англия

Чемпионат Англии находится под угрозой.

В период с 28 декабря по 3 января в АПЛ было зафиксировано рекордное количество заболеваний коронавирусом.

Как сообщает официальный сайт лиги, за прошлую неделю зафиксировали 40 положительных тестов среди представителей элитного дивизиона.

Примечательно, что ранее данный показатель ни разу не превышал отметку в 18 заболевших за аналогичный период.

Отметим, что согласно медицинскому протоколу сотрудники и футболисту отправятся на самоизоляцию длительностью десять дней.