Чемпионат Англии находится под угрозой.
Ло Чельсо, getty images
05 января 2021, 18:59
В период с 28 декабря по 3 января в АПЛ было зафиксировано рекордное количество заболеваний коронавирусом.
Как сообщает официальный сайт лиги, за прошлую неделю зафиксировали 40 положительных тестов среди представителей элитного дивизиона.
Примечательно, что ранее данный показатель ни разу не превышал отметку в 18 заболевших за аналогичный период.
Отметим, что согласно медицинскому протоколу сотрудники и футболисту отправятся на самоизоляцию длительностью десять дней.