Англия

Команда Моуриньо оформила по голу в каждом из таймов.

После напряженного "boxing day", команды английской Премьер-лиги взяли небольшую паузу в проведении матчей национального первенства, однако не каждый из коллективов имел возможность получить заслуженный отдых. В полуфинальных поединках Кубка Английской лиги были задействованы три представителя АПЛ и одна из команд-участниц Чемпионшипа — Брентфорд.

Пока весь футбольный мир находился в предвкушении очередного эпизода дерби Манчестера, Тоттенхэм и Брентфорд намеревались определить наиболее достойного из своей пары для игры на легендарном Уэмбли.

Гостям отчетного поединка не хватило уверенности в начале поединка для создания полноценной конкуренции. Уже на 12-й минуте "шпорам" удалось оформить быстрый забитый мяч усилиями Сиссоко, который замкнул подачу Регилона с левого фланга, после чего судьба поединка казалась практически предрешенной. Коллектив Моуриньо играл с отчетливо заметным желанием обойтись наименьшими физическими затратами, но, в отличии от отдельных матчей АПЛ в этом сезоне, не терял концентрацию при игре в обороне.

Брентфорду редко удавались подходы к чужим воротам в первой половине матча по причине плохого взаимодействия у центральной линии. Однако, уже после перерыва, гости выглядели более решительными. Видимо, просто привыкли к размеренной манере игры более статусного оппонента.

На 63-й минуте имел все шансы состояться гол в ворота Уго Льориса, когда Пиннок удачно сбросил мяч головой на пустые ворота для Тоуни, однако форвард умудрился коленной чашечкой залезть в офсайд в данной ситуации, поэтому VAR аннулировал результативный удар в его исполнении. Редкий момент у ворот "шпор", но должного эффекта он не принес.

Вместо этого, Брентфорд пропустил второй мяч уже через семь минут. Сон убежал на свидание с голкипером Рая, получив передачу на ход от Ндомбеле, после чего окончательно забронировал билет в финал данного турнира для своей команды. Не сказать, что представитель Чемпионшипа играл в "плохой" футбол в этот вечер, но коллектив Моуриньо воспользовался преимуществом в классе в полном объеме. Да еще и в конце матча полузащитник Дасилва грубым фолом против Хойбьерга вынудил главного арбитра показать ему красную карточку.

Таким образом, в финальном поединке от отчетной пары будет принимать участие лондонский Тоттенхэм, пару которому составит сильнейшая из команд Манчестера, а для Брентфорда текущий розыгрыш Кубка Английской лиги подошел к концу.— Брентфорд 2:0Сиссоко, 12, Сон, 70.Льорис — Орье, Санчес, Дайер, Регилон (Дэвис, 71) — Сиссоко, Хойбьерг (Танганга, 86) — Моура (Уинкс, 71), Ндомбеле, Сон Хын Мин (Винисиус, 88) — Кейн.Рая — Далсгаард, Пиннок, Соренсен, Генри — Дасилва, Янельт (Маркондес, 74), Йенсен — Мбемо (Форсс, 81), Тоуни, Канос (Фосу, 74).Предупреждения: Регилон — Канос, Янельта, Мбемо.