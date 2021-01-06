Англия

Тренер уверен в качестве своего игрока.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер высказал свое мнение об игре полузащитника Донни ван де Беека.

"Донни играл хорошо, когда у него была возможность. Я думаю, что иногда мы слишком поспешны, когда говорит, раз игрок не играет, то это провал. Линделеф и Фред являются хорошими примерами в моей команде, теперь они являются очень важными игроками, и то же самое будет с Донни.

Он попал в команду с хорошими полузащитниками, бросив вызов Бруну Фернандешу, Хуану Мате, Джесси Лингарду и остальным", — цитирует Солскьяера Goal.

Ранее норвежский специалист прокомментировал слова Юргена Клоппа о количестве пенальти.