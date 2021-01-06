Англия

Норвежский специалист считает, что немец таким образом пытается повлиять на судей.

Наставник Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер поделился мыслями о высказывании главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа про количество назначенных пенальти для "красных дьяволов" в текущем сезоне АПЛ.

После поражения от Саутгемптона (0:1) немец заявил: "Я слышал, что Манчестер Юнайтед за два года пробил больше пенальти, чем Ливерпуль за пять с половиной лет".

"Это факт? Скорее всего. Думаю, мой ответ будет таким – мы больше них били пенальти.

Я не считал, сколько раз право пробить пенальти получал Ливерпуль. Если они хотели потратить свое время на переживания по поводу того, как часто на нас фолили в штрафной площади соперника, то я просто не трачу на это время. Я не могу говорить за других тренеров, почему они делают такие заявления.

Может быть, это способ повлиять на судей. Я не знаю, но я не переживаю по этому поводу. Когда на наших игроках фолят в штрафной – это пенальти", – приводит слова Солскьяера Sky Sports.

Ранее Football.ua попытался разобраться в причинах неудачных выступлений "Красных дьяволов" в минувших сезонах.