Англия

Похоже, хавбек нацелен сменить клубную прописку.

Полузащитник Ливерпуля Жоржиньо Вейналдум не намерен продлевать действующий контракт с клубом, который истекает летом 2021 года, сообщает Todofichajes.

По данным источника, нидерландский футболист намерен в статусе свободного агента перебраться в Барселону, где в его услугах заинтересован Рональд Куман.

Отмечается, что Ливерпуль хочет сохранить игрока, предложив ему новую сделку, но Вейналдум отклонил новый договор.

Ранее СМИ утверждали, что нидерландец готов остаться в Ливерпуле, если тренерский штаб предложит ему больше игрового времени.