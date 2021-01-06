Манчестерское дерби осталось за командой Гвардиолы.
Радость игроков Манчестер Сити, getty images
06 января 2021, 23:39
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Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити 0:2
Голы: Стоунз, 50, Фернандиньо, 83
Манчестер Юнайтед: Хендерсон — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред — Мактоминей (Гринвуд, 75), Погба — Бруну Фернандеш — Рашфорд, Мартиаль
Манчестер Сити: Штеффен — Канселу, Стоунз, Диаш, Зинченко — Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне — Марез (Родри, 79), Стерлинг, Фоден
Предупреждения: Фред, Шоу — Фернандиньо, Канселу