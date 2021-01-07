Англия

Шотландец не соответствует персональным требованиям Дэвида Мойеса.

Как стало известно британскому подразделению Sky Sports, услуги шотландского полузащитника лондонского Вест Хэма Роберта Снодграсса заинтересовали находящий в зоне вылета в турнирной таблице английской Премьер-лиги Вест Бромвич.

Наставник "дроздов" Сэм Аллардайс лично заинтересован в приобретении опытного 33-летнего футболиста, который в новом сезоне потерял место в стартовом составе "молотобойцев", сыграв всего шесть поединков (266 минут), за которые отличился двумя голами и одной результативной передачей.

Как сообщает источник, 18-месячный контракт для шотландского исполнителя уже находится на финальном этапе согласования сторон переговоров, после чего Снодграсс отправится проходить медицинское исследование перед окончательным подписанием документов.

Действующее соглашение с Вест Хэмом у футболиста завершается в конце июня 2021 года, поэтому он имел полное право начинать переговоры относительно будущего места работы. При этом, наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес только стимулировал данный переход, выделив для игрока всего две минуты игрового времени в АПЛ в новом сезоне.

Данный возможный переход может сыграть на руку украинского полузащитника Андрея Ярмоленко, позицию которого неоднократно в прошлом закрывал именно Снодграсс.

Напомним, что в декабре 2020 года Сэм Аллардайс сменил на посту главного тренера "мешков" Славена Билича.

Следующий матч Вест Бромвича пройдет на выезде против Блэкпула в рамках 1/32 финала Кубка Англии, а Вест Хэм в этом же турнире сыграет выездной поединок против Стокпорт Каунти.