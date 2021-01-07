Англия

Менеджер объяснил аренду футболиста.

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему клуб решил отправить защитника Уильяма Салиба в аренду в Ниццу.

"Я хочу защитить игрока, которого мы подписали, и будущее, которое у нас есть вместе с ним, и лучший способ сделать это — дать ему минуты.

Он был действительно хорош, ему было трудно справиться с этой ситуацией несколько месяцев, но я вижу развитие, которого он добился, прогресс, который он показал за эти месяцы, и теперь он готов соревноваться.

Он перейдет в действительно сильную лигу, которую он очень хорошо знает, у него есть опыт там, и ему нужно сыграть как можно больше игр, чтобы быть готовым к нам в следующем сезоне", — цитирует Артету Goal.

Ранее испанский специалист высказал свое мнение о будущем нападающего Александра Ляказетта.