Менеджер объяснил аренду футболиста.
Уильям Салиба, getty images
07 января 2021, 23:52
Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, почему клуб решил отправить защитника Уильяма Салиба в аренду в Ниццу.
"Я хочу защитить игрока, которого мы подписали, и будущее, которое у нас есть вместе с ним, и лучший способ сделать это — дать ему минуты.
Он был действительно хорош, ему было трудно справиться с этой ситуацией несколько месяцев, но я вижу развитие, которого он добился, прогресс, который он показал за эти месяцы, и теперь он готов соревноваться.
Он перейдет в действительно сильную лигу, которую он очень хорошо знает, у него есть опыт там, и ему нужно сыграть как можно больше игр, чтобы быть готовым к нам в следующем сезоне", — цитирует Артету Goal.
Ранее испанский специалист высказал свое мнение о будущем нападающего Александра Ляказетта.