Англия

Команда Юргена Клоппа дожала соперника во втором тайме.

Два последних визита Ливерпуля на Вилла Парк оборачивались для «красных» полным фиаско: в конце 2019 года бирмингемцы вышвырнули команду Клоппа из Кубка Английской лиги (5:0), а буквально несколько месяцев назад опозорили в матче АПЛ (7:2). Сегодня Астон Вилла и Ливерпуль сошлись на Вилла Парк, чтобы выяснить, кому достанется путевка в 1/16 Кубка Англии.

Обескровленная коронавирусом Вилла была вынуждена сражаться с грозным соперником молодежным составом. В свою очередь Ливерпуль, которого накрыл традиционный для этого периода кризис, начал матч против бирмингемцев боевым составом. После объявления основных составов стало понятно, что Клопп решительно намерен вышвырнуть дерзких «вилланов» из Кубка Англии.

Мерсисайдцы быстро забрали мяч под свой контроль и сумели открыть счет в самом начале поединка. Первый удар по воротам 19-летнего Оноди закончился успехом для подопечных Клоппа. Неко Уильямс выполнил банальный навес в штрафную, а Мане головой переправил мяч в сетку.

Мерсисайдцы продолжали терроризировать оборону Астон Виллы и должны были увеличивать счет еще в первом тайме, а вместо этого пропустили сами. Бирмингемцы выждали свой шанс и подловили соперника на контратаке. Барри убежал от Риса Уильямса и спокойно переиграл Келлехера в ближнем бою. На перерыв команды ушли при равном счете.



В раздевалке Клопп снял с игры Хендерсона, выпустив на его место Алькантару. Ливерпуль стал атаковать размашисто и пошел штурмом на ворота соперника.

Первым звоночком для Астон Виллы стал отмененный гол Салаха. А через пять минут голы посыпались в ворота хозяев. Сначала Вейналдум точным ударом в дальний угол вывел свою команду вперед.



Через три минуты Мане забил третий гол Ливерпуля. Не успела Астон Вилла опомниться, как пришлось доставать четвертый из сетки собственных ворот. На этот раз точный удар на свой счет записал Салах. К слову, в обоих случаях результативные передачи исходили от Шакири, который провел на поле несколько минут.



После того как вопрос о победителе был снят, Ливерпуль стал действовать раскованно, и мог еще не раз огорчать соперника. Чего только стоит удар в перекладину в исполнении Тьяго. Однако счет остался неизменным. 4:1 в пользу мерсисайдцев.

Астон Вилла — Ливерпуль 1:4

Голы: Барри, 41 — Мане, 4, Вейналдум, 60, Мане, 63, Салах, 65.



Астон Вилла: Оноди — Реван, Бридж, Уокер (Э. Роу, 75), Роу (Свинклс, 75)— Крисене (Янг, 61), Барри, Кеслер Хейден, Силла, Райхи (Сона, 66) — Богард (Линдли, 66).



Ливерпуль: Келлехер — Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер — Хендерсон (Алькантара, 46), Вейналдум, Джонс (Фирмино, 62) — Мане (Ориги, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 74), Минамино (Шакири, 62).

Предупреждения: Джонс.