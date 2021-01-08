Вулверхэмптон принимал Кристал Пэлас на своем поле в рамках 1/32 финала Кубка Англии и добился минимальной победы.

Единственный гол в поединке забил Адама Траоре в первой половине игры.

Вулверхэмптон — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Траоре, 35

Вулверхэмптон: Радди — Семеду, Коуди, Саисс, Дендонкер (Хувер, 85), Аит-Нури — Моутиньо, Нету, Невеш, Траоре (Гиббс-Уайт, 69) — Фабиу Силва (Кутроне, 78).

Кристал Пэлас: Батленд -Клайн, Томкинс, Сако (Куяте, 46), ван Анхолт -  Маккарти (Митчелл, 70), Эзе, Ридевалд - Бентеке (Заа, 70), Батшуайи (Таунсенд, 85), Айю.

Предупреждения: Аит-Нури, Гиббс-Уайт — Маккарти