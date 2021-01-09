Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов матча 1/32 финала Кубка Англии.

В силу обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19, бирмингемская Астон Вилла не могла рассчитывать на сильнейших игроков из своей обоймы в поединке ранней стадии Кубка Англии против действующего чемпиона страны. Ливерпуль воспользовался уязвимостью оппонентов, прервав свою неудачную двухматчевую серию выступлений на Вилла Парк (4:1).



Смотрите видео голов и обзор матча Астон Вилла — Ливерпуль:

Астон Вилла — Ливерпуль 1:4

Голы: Барри, 41 — Мане, 4, Вейналдум, 60, Мане, 63, Салах, 65.

Астон Вилла: Оноди — Реван, Бридж, Уокер (Э. Роу, 75), Роу (Свинклс, 75)— Крисене (Янг, 61), Барри, Кеслер Хейден, Силла, Райхи (Сона, 66) — Богард (Линдли, 66).

Ливерпуль: Келлехер — Неко Уильямс, Рис Уильямс, Фабиньо, Милнер — Хендерсон (Алькантара, 46), Вейналдум, Джонс (Фирмино, 62) — Мане (Ориги, 74), Салах (Окслейд-Чемберлен, 74), Минамино (Шакири, 62).

Предупреждение: Джонс