Англия

Голы Смита-Роу и Обамеянга в дополнительное время принесли "канонирам" победу.

В поединке 1/32 финала Кубка Англии лондонский Арсенал принимал на своем поле Ньюкасл.

Основного времени оказалось недостаточно командам, чтобы определить победителя противостояния, поэтому матч перешел в овертаймы.

Уже в дополнительное время подопечным Микеля Артеты удалось дожать соперника. Сперва Эмиль Смит-Роу вывел "канониров" вперед, а уже под занавес поединка Пьер-Эмерик Обамеянг закрепил преимущество своей команды и уставил окончательный счет — 2:0.

Арсенал — Ньюкасл 2:0

Голы: Смит-Роу, 109, Обамеянг, 117.

Арсенал: Лено, Давид Луис, Мари, Соареш (Мэйтленд-Найлз, 120), Тирни, Пепе (Ляказетт, 105), Эль-Ненни, Виллиан (Сака, 66), Уиллок (Джака, 66), Нельсон (Смит-Роу, 56), Обамеянг.

Ньюкасл: Дубравка, Дамметт, Крафт (Мерфи, 68), Кларк, Ласселс (Ритчи, 46), Хэйден, Хендрик, Лонгстафф, Альмирон (Йедлин, 81), Кэрролл (Гэйл, 105), Жоэлинтон (Андерсон, 81).