Англия

Наставник рассказал об уходе нападающего.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес высказал свое мнение об уходе форварда Себастьяна Алле в стан Аякса.

"Я думаю, что ситуация с Алле возникла просто из-за того, что мы получили предложение, мы этого не ожидали, мы не планировали терять его в этом окне

Я думаю, что для него это действительно хороший шаг — перейти в Аякс. Возможно, если бы мы не приняли это предложение сейчас, мы не получили бы его на более позднем этапе, поэтому мы просто чувствовали, что это было правильным, но это точно не планировалось.

Теперь у нас есть возможность пригласить другого игрока. Готовы ли мы к этому? Нет, не совсем. Но мы продолжим и сделаем все, что в наших силах. и мы постараемся привлечь тех, кого мы считаем важными игроками", — цитирует Мойеса Goal.

Ранее шотландский специалист высказал свое мнение о ситуации в коронавирусом в АПЛ.