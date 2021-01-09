Англия

Наставник Вест Хэма высказался о карантинных мерах безопасности в АПЛ.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес прокомментировал ситуации с наказаниями футболистов за нарушение карантинных норм.

Как сообщает BBC, полузащитник Вест Хэма Мануэль Лансини был одним из многих игроков Премьер-лиги, которые посетили рождественскую вечеринку.

В текущем сезоне в Англии было отменено более 60-ти игр из-за вспышек коронавируса в клубах.

"Не нужно придираться к футболистам. У всех будут знакомые, которые как-то нарушали эти правила.

Все игроки следовали протоколам. Каждый день на базе они делают тесты, чтобы просто попасть в здание. Как и большинство людей, временами они могут ошибаться", – приводит слова Мойеса BBC.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм предложит Мойесу новый контракт.