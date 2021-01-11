Англия

Лондонцы ждут австрийца в своей команде.

Руководство Вест Хэма рассматривает вариант с арендой нападающего Шанхай СИПГ Марко Арнаутовича, сообщает The Telegraph.

По данным источника, китайский клуб может быть вынужден отпустить австрийского футболиста, так как по новым правилам лиги, клубу необходимо сокращать расходы.

Напомним, Арнаутович уже защищал цвета "молотобойцев" с 2017 по 2019 год. Лондонцы видят в нем потенциальную замену ушедшему в Аякс Себастьяну Алле.

В прошедшем сезоне форвард забил за Шанхай СИПГ восемь голов и отдал один ассист в 19 поединках.