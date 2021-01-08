Нидерланды. Новость

Француз перебрался в чемпионат Нидерландов.

Нападающий английского Вест Хэма Себастьян Алле оформил свой трансфер в Аякс. Об этом сообщает пресс-служба амстердамцев.

Контракт французского форварда с Аяксом рассчитан на 4,5 года, до лета 2025. Сумма трансфера составила 22,5 миллиона евро.

Отметим, что Вест Хэм покупал Алле у немецкого Айнтрахта за 45 миллионов евро. В текущем сезоне на счету футболиста 7 голов в 19 играх за "молотобойцев" во всех турнирах.

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