Англия

Арбитр прокомментировал скандальный эпизод.

Арбитр Майкл Оливер, который работал на поединке пятого тура АПЛ между Эвертоном и Ливерпулем, заявил, что принял неверное решение в эпизоде с травмой Вирджила ван Дейка.

"Изначально, я подумал: "Это не может быть пенальти, потому что это офсайд, мы должны проверить сначала офсайд". Кажется, я сказал судьям из VAR: "Если это не офсайд, я назначаю пенальти".

Я пересматривал этот эпизод много раз. Я искренне считаю, что у Пикфорда не было злого умысла, кроме как предотвратить гол. Но он сделал это неправильно, учитывая то, что он нанкс травму сопернику.

Мы должны были продолжить игру, засчитав офсайд, как мы и сделали, но с другим наказанием для Пикфорда", — приводит слова Оливера Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль, несмотря на травмы ряда футболистов, не намерен покупать новых игроков.