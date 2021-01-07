Англия

Мерсисайдский клуб, вероятно, не будет приобретать игроков этой зимой.

Ливерпуль не планирует совершать трансферы этой зимой.

Несмотря на травмы центральных защитников клуба Джо Гомеса и Вирджила ван Дейка, команда Юргена Клоппа вряд ли будет покупать кого-то в зимнее трансферное окно.

Руководство Ливерпуля не намерено делать поспешных покупок, идущих вразрез с трансферной стратегией клуба сообщает, об этом сообщает Goal со ссылкой на The Athletic.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказал свое мнение о слухах, которые сватают Мохаммеда Салаха в другую команду.