Англия

"Ириски" лидируют в игре на "втором этаже".

Защитник Эвертона Майкл Кин забил победный гол в поединке 18-го тура АПЛ против Вулверхэмптона (2:1).

В текущем сезоне АПЛ англичанин забил уже второй мяч головой.

Как сообщает Opta в своем Twitter, по данному показателю в составе "ирисок" Кин уступает только форварду клуба Доминику Кэлверт-Льюину. На его счету 4 забитых головой мяча.

Отмечается, что всего на счету Эвертона 9 голов, забитых головой в текущем сезоне АПЛ. Это лучший результат в лиге.