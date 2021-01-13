Завершился матч 18-го тура АПЛ.
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13 января 2021, 21:51
В матче 18-го тура английской Премьер-лиги Манчестер Сити на своем поле сумел минимально обыграть Брайтон.
Благодаря победе "горожане" сумели подняться на третью строчку в турнирной таблице, а "чайки" остаются на 17-м месте.
Манчестер Сити — Брайтон 1:0
Гол: Фоден, 44
Манчестер Сити: Эдерсон — Канселу, Стоунс, Диаш, Зинченко — Силва, Родри, Гюндоган — Марез (Жезус, 67), де Брюйне, Фоден (Стерлинг, 82)
Брайтон: Санчес — Берн, Данк, Уэбстер — Бернардо, Маккалистер, Проппер (Марч, 68), Уайт, Тоу (Мопе, 68), Велтман — Троссард (Харда, 86)
Предупреждения: Велтман, Уэбстер