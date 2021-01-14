Англия

"Канониры" намерены добавить конкуренции на вратарской позиции.

Руководство Арсенала рассматривает вариант с приглашением в команду запасного голкипера Барселоны Нето, сообщает Sky Sports.

По данным источника, лондонцы хотят дать серьезного конкурента Бернду Лено, так как считают, что уровень запасного Рунара Алекса Рунарссона недостаточно высок.

Отмечается, что Арсенал намерен арендовать бразильского футболиста с правом выкупа в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что "канониры" хотят побороться с Ливерпулем за право приобрести полузащитника Брайтона Ива Биссума.