Англия

Хавбек может перебраться в Лондон.

Лондонский Арсенал вступил в борьбу за полузащитника Брайтона Ива Биссума. Об этом сообщает Football.London.

По информации источника, "канониры" знают про интерес к хавбеку со стороны Ливерпуля, но все равно готовы сделать ему свое предложение.

Более того, близкий друг малийца сообщил, что Ив нравится Арсенал, и если те предложат ему контракт, то он с удовольствием согласится.

Лондонцы готовы рассмотреть вариант с подписанием игрока в летнее трансферное окно, так как зимой намерены усилить другие позиции.

В текущем сезоне на счету Биссумы 13 матчей за "чаек", в которых отличился одним забитым голом.

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