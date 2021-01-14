Англия

Футболист отправился в аренду.

Сток Сити, представляющий Чемпионшип, объявил об аренде нападающего Тоттенхэма Джека Кларка.

20-летний форвард проведет в Стоке оставшуюся часть текущего сезона.

"Джек — талантливый молодой игрок, который поможет команде показывать лучшие результаты по крайней мере до конца сезона", — прокомментировал подписание трене Стока Майкл О'нил.

Кларк перешел в Тоттенхэм в июле 2019 года, сыграл за клуб в Лиге Европы и в недавней игре против Марин. Прошлый сезон он провел в аренде в КПР.