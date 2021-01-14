Футболист отправился в аренду.
Джека Кларк, Getty Images
14 января 2021, 17:29
Сток Сити, представляющий Чемпионшип, объявил об аренде нападающего Тоттенхэма Джека Кларка.
20-летний форвард проведет в Стоке оставшуюся часть текущего сезона.
"Джек — талантливый молодой игрок, который поможет команде показывать лучшие результаты по крайней мере до конца сезона", — прокомментировал подписание трене Стока Майкл О'нил.
Кларк перешел в Тоттенхэм в июле 2019 года, сыграл за клуб в Лиге Европы и в недавней игре против Марин. Прошлый сезон он провел в аренде в КПР.