Англия

Наставник "сорок" разнес свою команду накануне игры против лондонского Арсенала.

Перед поединком в рамках девятнадцатого тура английской Премьер-лиги против лондонского Арсенала, наставник Ньюкасла Стив Брюс обрушился с критикой на свою команду, которая провалила матч против Шеффилд Юнайтед (1:0).

"Мы были абсолютным дерьмом в матче против Шеффилд Юнайтед, — не стал подбирать слова в интервью The Guardian английский специалист, — Совершенно безнадежная игра с нашей стороны. К сожалению, за мои 18 месяцев работы в клубе подобное происходило слишком часто. Возможно, дело в нашем менталитете.

Скорее всего, буду что-то серьезно менять в стартовом составе перед игрой с Арсеналом. Возможно, попробуем схему с четырьмя защитниками. Если к команде необходимо применить жесткий подход, что же, придется сбросить перчатки. Я буду поступать так, как считаю нужным. Тут все будет так, как я это задумал", — подытожил главный тренер Ньюкасла.

Матч Арсенал — Ньюкасл пройдет в понедельник, 18 января. Начало в 22:00 по киевскому времени.