Англия

Football.ua представляет анонс матча 19-го тура АПЛ сезона-2020/21.

Европейские чемпионаты продолжаются, поэтому мы традиционно анонсируем самые интересные предстоящие поединки английского первенства. Так, в матче 19-го тура Премьер-лиги Манчестер Сити примет на своем поле Кристал Пэлас.

Манчестер Сити — Кристал Пэлас

Воскресенье, 17 января, 21:15. Этихад, Манчестер. Главный арбитр — Ли Мейсон. Прямая трансляция на телеканале Setanta Sports.

Манчестер Сити продолжает набирать обороты в английской Премьер-лиге, несмотря на весьма блеклое начало сезона. Пусть "горожане" не могут похвастаться высокой результативностью в нынешней кампании, в 16-ти поединках им удалось набрать 32 очка, которые позволяют им занимать третью строчку в турнирной таблице.

Нельзя не отметить и впечатляющую серию "горожан". Последнее их поражение состоялось в конце ноября 2020 года в поединки против Тоттенхэма, но после этого подопечные Хосепа Гвардиолы не проигрывали в течение 15 матчей кряду во всех турнирах, включая Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок английской лиги и Кубок Англии.

Кристал Пэлас, в свою очередь, не может похвастаться такими результатами, как у их будущего соперника. Как и ожидалось перед стартом нынешней кампании, "орлы" демонстрируют нестабильные результаты: победы чередуются с поражениями и ничьими. Такая нестабильность отображается и в положении подопечных Ходжсона в турнирной таблице — 13 место после 18-ти туров.

В последних поединках десяти матчах в Премьер-лиге футболистам Кристал Пэлас удалось добыть всего две победы, но при этом им удалось набрать в свой актив четыре ничьи. Так, будучи коллективом с неплохой обороной, "орлы" в прошлом туре сыграли в нулевую ничью с лондонским Арсеналом, который на тот момент шел на победной серии. Тем не менее, нельзя забывать и о декабрьском поражении от Ливерпуля со счетом 0:7.

По версии букмекеров, безоговорочным фаворитом предстоящего противостояния является Манчестер Сити. На победу команды Хосепа Гвардиолы предлагается коэффициент 1,19, тогда как потенциальный успех Кристал Пэлас оценивается показателем 17,0. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 7,40.

Не сыграют: Аке, Ляпорт — Сако, Уикхэм, Келли, Хеннеси, Фергюсон, Шлюпп.

Под вопросом: Агуэро, Гарсия, Палмер, Карсон — ...