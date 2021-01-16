Англия

Команда Скотта Паркера весь второй тайм играла в меньшинстве.

Обе команды подходили к поединку на фоне не самых лучших результатов. Фулхэм пять матчей кряду в АПЛ сыграл вничью, а Челси в последних шести поединках добыл всего одну победу и четыре раза проиграл. Под Лэмпардом серьезно зашаталось тренерское кресло, поэтому ожидалось, что в матче против соседей "аристократы" должны любой ценой взять три балла.

Челси не мог создать ничего опасного у ворот соперника до середины первого тайма. А потом команде Лэмпарда откровенно не везло. Сначала Ареоля демонстрировал чудеса в рамке, а когда он был бессилен — в игру вступал каркас ворот.

Под занавес первой половины матча положение хозяев ухудшилось. Крайний защитник Робинсон в брутальном подкате снес Аспиликуэту и мгновенно увидел перед собой красный свет. На второй тайм команды выходили уже в неравных составах.

Во втором тайме Челси продолжал давить соперника, но в атаке чего-то не хватало. Лэмпард выпустил Абрахама в пару к Жиру, однако англичанин откровенно провалился. Через некоторое время на поле вышел Вернер и Хадсон-Одои. Именно англичанин поучаствовал в голевой атаке, которая решила исход поединка. 20-летний хавбек увидел подключение Чилуэлла на противоположном фланге, тот получил мяч и прострелил во вратарскую. Ареола неудачно сыграл на выходе, выбив футбольный снаряд на свободного Маунта, который с убойной позиции не промахнулся.

В компенсированное время Вернер был обязан хоронить хозяев, но после выхода один на один отправил мяч мимо дальнего угла. 1:0 — победа Челси.

"Пенсионеры" поднимаются на седьмое место, однако уже завтра их может сместить Саутгемптон, если возьмет очки на выезде в матче с Лестером. К слову, подопечные Лэмпарда сыграют с "лисами" в 20-ом туре. А это уже через три дня — 19 января.

"Дачники" остались на 18-ой строчке в турнирной таблице. 20 января они сыграют на Олд Траффорд против Манчестер Юнайтед. Напомним, завтра манкунианцы будут противостоять Ливерпулю на Энфилде. Football.ua проведет онлайн-трансляцию матча. Стартовый свисток прозвучит в 18:30.

Фулхэм – Челси 0:1

Гол: Маунт, 78.

Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Андерсен, Аина (Брайан, 83) — Робинсон, Замбо, Харрисон Рид, Бобби Рид (Камара, 84), Тете — Лукман, Кавалейру (Онома, 79).

Челси: Менди — Чилуэлл, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Маунт, Жоржиньо (Абрахам, 65), Ковачич — Пулишич, Жиру (Вернер, 75), Зиеш (Хадсон-Одои, 75).

Предупреждения: Бобби Рид, 70, Лукман, 88 — Зиеш, 72, Силва, 82, Аспиликуэта, 90+4.

Удален: Робинсон, 44.