Вашему вниманию видеообзор матча АПЛ.
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17 января 2021, 00:30
В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Челси на выезде сумел минимально обыграть Фулхэм.
"Синие" сумели подняться на седьмую строчку в турнирной таблице, а "дачники" остаются на 18-й позиции.
Фулхэм – Челси 0:1
Гол: Маунт, 78.
Фулхэм: Ареоля — Адарабиойо, Андерсен, Аина (Брайан, 83) — Робинсон, Замбо, Харрисон Рид, Бобби Рид (Камара, 84), Тете — Лукман, Кавалейру (Онома, 79).
Челси: Менди — Чилуэлл, Силва, Рюдигер, Аспиликуэта — Маунт, Жоржиньо (Абрахам, 65), Ковачич — Пулишич, Жиру (Вернер, 75), Зиеш (Хадсон-Одои, 75).
Предупреждения: Бобби Рид, 70, Лукман, 88 — Зиеш, 72, Силва, 82, Аспиликуэта, 90+4.
Удален: Робинсон, 44.