Вашему вниманию видеообзор поединка АПЛ.
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17 января 2021, 01:50
В поединке 19-го тура английской Премьер-лиги Лидс на своем поле проиграл Брайтону.
Победа позволил "чайкам" подняться на одну строчку в турнирной таблице, а Лидс остался на 12-й позиции.
Лидс — Брайтон 0:1
Гол: Мопе, 17
Лидс: Касилья — Даллас, Эйлинг, Купер, Алиоски (Эрнандес, 67) — Харрисон, Родриго (Робертс, 62), Стрейк, Клих, Рафинья (Поведа, 75) — Бэмфорд
Брайтон: Санчес — Уэбстер, Данк, Берн — Велтман, Уайт, Троссард (Тоу, 73), Гросс, Макаллистер (Биссума, 62), Марч — Мопе (Проппер, 81)
Предуреждения: Эйлинг — Уэбстер