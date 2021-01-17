Англия

Стали известны стартовые составы команд для поединка 19-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Главное противостояние футбольного уик-энда для всей Европы пройдет в рамках 19-го тура английской Премьер-лиги. Ливерпуль, в статусе действующего чемпиона страны, будет принимать на своем поле текущего лидера турнирной таблицы — Манчестер Юнайтед — в рамках Севро-западного дерби.

По сравнению с неудачной игрой против Саутгемптона (0:1), наставник "красных" Юрген Клопп сделал всего одну замкну в стартовом составе своей команды — с первых минут треугольник в центре поля дополнит Джедран Шакири.

В равной мере скромным был и главный тренер "Красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер, по сравнению с успешным матчем против Бернли (1:0), изменив опорную зону своей команды, где сыграют Фред и Мактоминей, а также вернув Линделефа в центр обороны.

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Хендерсон, Фабиньо, Робертсон — Тиаго, Вейналдум, Шакири — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Келлехер, Р. Уильямс, Филлипс, Н. Уильямс, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Минамино, Ориги.



Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу — Фред, Мактоминей — Рашфорд, Фернандеш, Погба — Мартиаль.