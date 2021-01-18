Египтянин добыл награду четвертый раз кряду.
Мохаммед Салах, getty images
18 января 2021, 16:59
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах был признан лучшим футболистом арабского мира в прошедшем году по версии Goal.
Примечательно, что египетский футболист стал обладателем данного звания уже четвертый год подряд.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги Салах провел за Ливерпуль 17 поединков, в которых забил 13 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее нападающий рассказал о ситуации внутри команды и о своей мотивации в поединках.