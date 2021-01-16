Англия

Египтянин дал комментарий перед поединком против Манчестер Юнайтед.

Нападающий Ливерпуля рассказал о своем желании играть от звонка до звонка, а также выразил надежду вновь стать чемпионом.

"Я хочу играть каждую минуту и ​​каждый матч. Хочу проводить на поле 95 минут, а не 90. Но я уважаю решение тренера

Сейчас из-за коронавируса ситуация изменилась, так как каждая команда имеет равные шансы на победу из-за отсутствия болельщиков. Пока рано предсказывать победителя Премьер-лиги в этом сезоне. Все близки, но я надеюсь, что мы выиграем снов.

Травмы сильно ударили по нам в этом сезоне. Вы можете видеть, как Фабиньо играет на позиции центрального защитника, но мы не можем останавливаться на достигнутом, нам нужно продолжать", — приводит слова Салаха Goal.

Напомним, что в ближайшем матче Манчестер Юнайтед сыграет против Ливерпуля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.