Англия

Хавбек будет защищать цвета клуба из Чемпионшипа.

Полузащитник Джек Уилшир подписал контракт с Борнмутом до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

"Приятно вернуться, мне не терпится начать. С той минуты, как я прибыл на базу клуба три недели назад, почувствовал, что будто никогда и не уезжал", — сказал игрок.

Напомним, что Уилшир уже защищал цвета "вишенок" в сезоне-2016/17, выступая за команду на правах аренды из Арсенала.

Английский футболист находился в статусе свободного агента после того, как покинул в октябре прошлого года Вест Хэм.