Хавбек будет защищать цвета клуба из Чемпионшипа.
Джек Уилшир
18 января 2021, 18:22
Полузащитник Джек Уилшир подписал контракт с Борнмутом до конца нынешнего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
"Приятно вернуться, мне не терпится начать. С той минуты, как я прибыл на базу клуба три недели назад, почувствовал, что будто никогда и не уезжал", — сказал игрок.
Напомним, что Уилшир уже защищал цвета "вишенок" в сезоне-2016/17, выступая за команду на правах аренды из Арсенала.
Английский футболист находился в статусе свободного агента после того, как покинул в октябре прошлого года Вест Хэм.