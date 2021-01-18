Англия

Менеджер высказался о ситуации в турнирной таблице.

Главный тренер Челси Фрэнк Лампард дал свой комментарий накануне поединке английской Премьер-лиги против Лестера.

"Без сомнений, Лестер участвует в чемпионской гонке АПЛ, учитывая то, как они играют, их результаты, их позицию в лиге. В концовке прошлого сезона нам удалось обойти их в таблице, но это было большим вызовом и достижением для нас, потому что это очень сильная команда с сильными исполнителями и очень хорошим тренером.

Они в гонке, как и некоторые другие команды, но нам о чемпионской гонке думать сейчас не стоит, нам нужно думать о себе, и если мы будем побеждать, то вернемся на позиции, на которых должны быть. Чемпионская гонка открыта, особенно на фоне последних сезонов. Но я не хочу сейчас заходить далеко и говорить, участвуем мы в ней или нет", — цитирует Лампарда Sky Sports.

Ранее английский специалист высказал свое мнение о минимальной победе над Фулхэмом.