Наставник "синих" прокомментировал долгожданную победу своего клуба.
Фрэнк Лампард, Getty Images
16 января 2021, 22:58
Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард поделился мыслями о победе над Фулхэмом в матче 19-го тура АПЛ.
"Разумеется, выиграть приятно. Нелегкая задача, если учитывать нашу физическую форму, но мы обязаны были в конце-концов это сделать. Фулхэм создал нам проблемы. Мы неплохо начали поединок, контролировали мяч. Мы прессинговали и получили то, что заслужили.
Сложность в том, что нужно постоянно двигаться, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону соперника. Именно этим мы и занимались. Нам не хватало уверенности, но мы смогли забить, и я доволен.
Мы что забьем, потому что не прекращали давить на соперника. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось. Маунт должен забивать чаще, и он об этом знает. Его навыки и отношение к делу восхищают", – приводит слова Лампарда BBC со ссылкой на Sky Sports.
Ранее Фрэнк Лампард поделился мыслями о своем будущем в лондонском клубе.