Англия

Наставник "синих" прокомментировал долгожданную победу своего клуба.

Главный тренер лондонского Челси Фрэнк Лампард поделился мыслями о победе над Фулхэмом в матче 19-го тура АПЛ.

"Разумеется, выиграть приятно. Нелегкая задача, если учитывать нашу физическую форму, но мы обязаны были в конце-концов это сделать. Фулхэм создал нам проблемы. Мы неплохо начали поединок, контролировали мяч. Мы прессинговали и получили то, что заслужили.

Сложность в том, что нужно постоянно двигаться, задействовать фланги, пытаться вскрыть оборону соперника. Именно этим мы и занимались. Нам не хватало уверенности, но мы смогли забить, и я доволен.

Мы что забьем, потому что не прекращали давить на соперника. Было важно сохранять терпение, и нам это удалось. Маунт должен забивать чаще, и он об этом знает. Его навыки и отношение к делу восхищают", – приводит слова Лампарда BBC со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Фрэнк Лампард поделился мыслями о своем будущем в лондонском клубе.