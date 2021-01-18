Англия

Нападающий рассказал о своих планах.

Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах заявил, что не планирует в ближайшее время менять клубную прописку.

"Я бы хотел задержаться здесь как можно дольше, как я уже говорил ранее, но все в руках клуба. Я всегда буду выкладываться на все сто процентов до последней минуты в этой команде, хочу завоевать как можно больше трофеев.

И также я хочу выкладываться на сто процентов ради людей, которые демонстрируют мне свою любовь все это время», – цитирует Салаха Liverpool Echo.

Ранее сообщалось, что египетский футболист получил награду лучшему игроку среди арабов по версии Goal.